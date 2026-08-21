Директор псковской гимназии вошла в топ-300 лучших руководителей школ страны

13:35, 21 августа 2026, ПАИ

Отбор участников I Всероссийского форума директоров школ, организованный Министерством просвещения по поручению президента России, завершился в Москве 20 августа. Об этом ПАИ сообщили в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам конкурсного отбора в топ-300 лучших руководителей образовательных организаций страны вошла директор Псковской гимназии с изучением основ православной культуры № 28 Ольга Замирская.

Организаторы получили около пяти тысяч заявок из всех регионов России. Экспертное жюри оценивало не только стаж и регалии, но и профессиональные компетенции и уникальные управленческие подходы. Отбор прошли руководители гимназий, лицеев, городских и сельских школ.

С 30 сентября по 2 октября на площадке Национального центра «Россия» в Москве Ольга Замирская представит Псков на форуме, где обменяется опытом с коллегами со всей страны. Участников ждёт образовательная, дискуссионная и культурная программа, ключевыми темами станут эффективные методы воспитательной работы, гражданственность, патриотизм и актуальные вопросы управления образовательными системами.

«Для нас большая честь, что образовательные практики, которые внедряются в Пскове, получили столь высокую оценку на федеральном уровне. Поздравляем Ольгу Владимировну с этим достижением и желаем продуктивной работы на форуме», – отметили в управлении образования администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что учитель школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина города Пскова Андрей Ярославлев стал победителем Всероссийского педагогического конкурса методических разработок «Основы религиозных культур и светской этики: методика преподавания и организация современного урока».