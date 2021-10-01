Звонки из Вологды и фото Балтийского моря: где провели лето псковичи

16:11, 01 октября 2021, ПАИ

Этим летом жители Псковской области стали в 1,5 раза чаще путешествовать по стране по сравнению с допандемийным 2019 годом. Самым популярным направлением стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные Big Data.

В тройку лидеров также вошли Нижегородская область, Москва и Московская область. Замыкают топ-5 Мурманская и Новгородская области. А вот желающих искупаться летом в море было меньше. Калининградская область находится на 9-м месте рейтинга, а курорты Краснодарского края и Сочи не вошли даже в десятку.

При этом больше всего псковичи звонили родным и друзьям, находясь в Вологодской области: в среднем каждый турист проговорил более 350 минут. Пользовались интернетом они активнее всего в Калининградской области, на каждого отдыхающего приходится порядка 40 Гб, что сопоставимо с отправкой 200 тысяч фотографий в мессенджерах или разговором по видеосвязи в течение 2 часов.

Специалисты отметили, что в целом два года назад жители Псковской области, находясь в поездках по стране, предпочитали связываться с близкими по телефону. Сейчас же они больше используют мобильный трафик, что говорит о растущей популярности видеовызовов и отправки сообщений через различные мессенджеры.