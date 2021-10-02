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Общество

Особенности проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящей Всероссийской переписи населения.

Для вас мы узнали, что:

  • в XII Всероссийской переписи населения точкой отсчёта стало 1 октября этого года;
  • первая цифровая перепись населения стартует во всей России 15 октября;
  • есть три варианта участия в переписи — на портале «Госуслуги», на стационарном участке или обычным способом: домой придёт переписчик с планшетом;
  • для переписи населения в Псковской области требуются контролёры и переписчики;
  • программа переписи состоит из вопросов, размещающихся на бланках формы Л и П;
  • в форме Л содержатся 23 вопроса, предназначенных для постоянных жителей страны и иностранцев, которые проживают в стране более года;
  • в листе П отражаются жилищные условия домохозяйств;
  • чтобы ответить на анкету домохозяйству из трёх-четырёх человек, потребуется не более 20 минут.

Все новости пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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