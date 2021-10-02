Особенности проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящей Всероссийской переписи населения.
Для вас мы узнали, что:
- в XII Всероссийской переписи населения точкой отсчёта стало 1 октября этого года;
- первая цифровая перепись населения стартует во всей России 15 октября;
- есть три варианта участия в переписи — на портале «Госуслуги», на стационарном участке или обычным способом: домой придёт переписчик с планшетом;
- для переписи населения в Псковской области требуются контролёры и переписчики;
- программа переписи состоит из вопросов, размещающихся на бланках формы Л и П;
- в форме Л содержатся 23 вопроса, предназначенных для постоянных жителей страны и иностранцев, которые проживают в стране более года;
- в листе П отражаются жилищные условия домохозяйств;
- чтобы ответить на анкету домохозяйству из трёх-четырёх человек, потребуется не более 20 минут.
Все новости пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас домашний питомец?
02 октября 2021
Псковская одиннадцатиклассница: Процесс обучения в онлайне так же комфортен, как и в офлайне
02 октября 2021
Особенности проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения обсудили в медиацентре ПАИ