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Общество

Стал известен список вакансий с самой высокой зарплатой на удаленке

Сервис по поиску вакансий «Зарплата.ру» представил рейтинг самых высокооплачиваемых работ с удаленным доступом.

Веб-компания в Санкт-Петербурге предлагает одну из самых высоких зарплат в России на удаленке в должности Android-разработчика. За развитие нового направления в области крипто- и dating-приложений готовы платить до 500 тыс. рублей.

За такую же зарплату компания, оказывающая услуги по систематизации бизнеса, готова взять директора по продажам. Ему необходимо сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение.

Также зарплату 400 тыс. рублей предлагает белорусская компания по разработке решений для банков системному аналитику в Москве. От соискателя требуется опыт участия в проектах финансового профиля на аналогичной позиции от 1 года.

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