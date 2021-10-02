Стал известен список вакансий с самой высокой зарплатой на удаленке
Сервис по поиску вакансий «Зарплата.ру» представил рейтинг самых высокооплачиваемых работ с удаленным доступом.
Веб-компания в Санкт-Петербурге предлагает одну из самых высоких зарплат в России на удаленке в должности Android-разработчика. За развитие нового направления в области крипто- и dating-приложений готовы платить до 500 тыс. рублей.
За такую же зарплату компания, оказывающая услуги по систематизации бизнеса, готова взять директора по продажам. Ему необходимо сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение.
Также зарплату 400 тыс. рублей предлагает белорусская компания по разработке решений для банков системному аналитику в Москве. От соискателя требуется опыт участия в проектах финансового профиля на аналогичной позиции от 1 года.
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