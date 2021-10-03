Два человека госпитализированы в результате ДТП в Великолукском районе
ДТП с тремя пострадавшими произошло сегодня, 3 октября, в Великолукском районе, на четвёртом километре автодороги Першино - Лычево в районе деревни Дубрава-2. Об этом сообщает газета «Наш путь».
Водитель автомобиля ВАЗ 21063, мужчина 1955 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу водителю «Фольксвагена», мужчине 1963 года рождения, имеющему преимущество.
В результате ДТП «Фольксваген» съехал в водоём, пострадали водитель и пассажиры ВАЗа. Водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом тазобедренного сустава. Мужчина 1971 года рождения - с сотрясение мозга и тупой травмой живота. Женщина 1977 года рождения за помощью не обращалась.
Водитель «Фольксвагена» не пострадал.
На месте ДТП работали сотрудники Великолукской межрайонной больницы.
В данный момент на месте аварии находятся сотрудники отдела ГИБДД МО МВД «Великолукский». Выясняются обстоятельства произошедшего.