Два человека госпитализированы в результате ДТП в Великолукском районе

12:34, 03 октября 2021, ПАИ

ДТП с тремя пострадавшими произошло сегодня, 3 октября, в Великолукском районе, на четвёртом километре автодороги Першино - Лычево в районе деревни Дубрава-2. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Водитель автомобиля ВАЗ 21063, мужчина 1955 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу водителю «Фольксвагена», мужчине 1963 года рождения, имеющему преимущество.

В результате ДТП «Фольксваген» съехал в водоём, пострадали водитель и пассажиры ВАЗа. Водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом тазобедренного сустава. Мужчина 1971 года рождения - с сотрясение мозга и тупой травмой живота. Женщина 1977 года рождения за помощью не обращалась.

Водитель «Фольксвагена» не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники Великолукской межрайонной больницы.

В данный момент на месте аварии находятся сотрудники отдела ГИБДД МО МВД «Великолукский». Выясняются обстоятельства произошедшего.