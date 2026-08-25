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Происшествия

Ранее судимые жители Порховского района похитили с фермы оборудование

Два жителя Порхова и Порховского района проникли на ферму и украли оттуда оборудование, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По имеющимся данным, вечером 21 августа с фермы сельхозорганизции в деревне Дубишно Дедовичского района украли насос и два электродвигателя. Причинённый ущерб составил порядка 15 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» установили личности подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 28-летний жители Порхова и Порховского района, которые ранее уже были судимы. По версии следствия, злоумышленники приехали к ферме на автомобиле, на котором транспортировали краденое.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Часть похищенного изъята.

Проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению и других подобных преступлений.

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