У разбившегося на ралли «Пушкинские Горы» пилота зафиксировали серьёзные травмы позвоночника
Пилот Владимир Скрылёв, попавший в аварию на 11-м этапе Кубка России по ралли «Пушкинские Горы», получил серьёзные травмы позвоночника. Об этом сообщил промоутер соревнований ASMG.
Несмотря на то, что все системы безопасности автомобиля и экипировка пилота отработали штатно, Скрылёв получил тяжёлые повреждения. После обследования стало известно, что ему предстоит операция и несколько месяцев восстановления.
Авария произошла 22 августа на четвёртом спецучастке. Экипаж Скрылёва и штурмана Александра Басманова вылетел с трассы, автомобиль несколько раз перевернулся. Пилот был экстренно госпитализирован в Псковскую областную клиническую больницу. Штурман от госпитализации отказался.
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