135 школ Псковской области подключили к высокоскоростному интернету

15:37, 04 октября 2021, ПАИ

К высокоскоростному интернету подключили 135 школ в Псковской области. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

«Задача стоит до конца 2021 года обеспечить все школы региона интернетом, 135 уже подключены и работают», - рассказала Вера Емельянова.

Спикер отметил, что до конца декабря задача будет выполнена в полном объеме, что позволит проще решать учебные вопросы.

«Мы используем различные платформы для работы в школах, ресурсов достаточно, ими можно пользоваться. Главное, чтобы интернет был полноценным», - отметила Емельянова.