Псковские педагоги повышали квалификацию восемь тысяч раз

15:42, 04 октября 2021, ПАИ

В 2020 году псковские педагогические работники восемь тысяч раз прошли курсы повышения квалификации. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

«Идет работа по повышению квалификации учителей, - рассказала Вера Емельянова. – Псковские учителя любознательны и активны, они стараются в этом процессе участвовать активно».

По словам Веры Емельяновой, это можно сделать как очно, так и дистанционно. Обычно каждый учитель проходит по несколько курсов и семинаров.

«Около одной тысячи педагогов получали эти услуги на федеральных площадках, - рассказала спикер. - Мы получили самое современное оборудование, которое позволяет проводить программы в самом современном формате».