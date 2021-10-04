40 школ Псковской области заявились на участие в федеральной программе капремонта

16:10, 04 октября 2021, ПАИ

40 школ заявили в программу капитального ремонта в Псковской области. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

«Мы включились активно в программу капитального ремонта школ. Вы знаете, что в этом году принято очень важное решение, которое долгое время обсуждалось на всех площадках, но только в этом году мы получили системное решение на федеральном уровне», – отметила вице-губернатор.

Вера Емельянова рассказала, что на следующий год в программу заявились 40 школ. «Это очень серьёзное обновление всей системы образования, – подчеркнула она. Вице-губернатор отметила, что в Псковской области строится много новых объектов, однако при этом многие старые здания школ также нуждаются в ремонте.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет, с акцентом на сельских школах.