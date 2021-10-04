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Политика

Владимир Путин назначил врио глав двух областей

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Так, президент принял отставку Владимира Сипягина. Вместо него врио губернатора Владимирской области назначен Александр Авдеев.

Место главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, которого Владимир Путин также освободил от занимаемой должности, займёт бывший замглавы Минстроя Максим Егоров.

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