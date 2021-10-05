День без осадков и +16 градусов обещают псковичам 5 октября
5 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных, юго-восточных направлений 8-13 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +11 до +16.
Атмосферное давление высокое.
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