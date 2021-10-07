Александр Котов поздравил педагогов с профессиональным праздником

10:03, 05 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Быть учителем – не просто профессиональный, это жизненный выбор. Педагогическая деятельность подразумевает полную вовлечённость в любимое дело и судьбу учеников. Сверхзадача учителя – дать детям те знания, навыки и моральные ориентиры, которые помогут им стать достойными, успешными и счастливыми людьми», - отметил Котов.

Спикер облсобрания заметил, что в этом году учителя снова отмечают свой праздник в непростой ситуации из-за введенного дистанционного обучения. «Благодаря профессионализму и терпению педагогов даже в условиях пандемии учебный процесс не прерывается и школьники продолжают получать знания», - отметил Котов, добавив, что в основе учительской профессии лежит творческое начало, мудрость, доброта и уважение к детям.

«Пусть эти составляющие всегда будут той движущей силой, которая зажигает в детских сердцах интерес к познанию мира и новым открытиям, - добавил Александр Котов. – От всей души желаю учителям крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в педагогическом труде».