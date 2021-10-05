Мошенники придумали уловку с роботом и тональным режимом

10:16, 05 октября 2021, ПАИ

Телефонные мошенники придумали способ, как разговорить россиян при помощи роботов и тонального режима, сообщают РИА Новости.

Злоумышленники под предлогом какого-либо опроса предлагают собеседнику проголосовать, нажав на своем телефоне в тональном режиме определенную клавишу. После этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник – получить к нему доступ. Однако, как выяснили корреспонденты, подобные действия не могут привести к блокировке устройства или к хищению денег.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы обмануть собеседников. Он объяснил, что при помощи этого робот может перевести звонок на живого мошенника. «Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», – рассказал Галов.