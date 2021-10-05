Андрей Царев: Введение дистанционки позволит замедлить процесс распространения COVID-19

12:34, 05 октября 2021, ПАИ

Директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил, что введение дистанционного обучения в регионе позволит замедлить процесс распространения коронавируса.

«По сообщениям специалистов, выросла статистика заболеваемости среди детей, - отметил Андрей Царев. – Несмотря на то что дети переносят заболевание в легкой форме, они являются переносчиками инфекции».

По словам спикера, ограничение контактов и взаимодействия детей может привести к замедлению процесса распространения инфекции. «Думаю, что это [введение дистанционки. - ПАИ] вполне уместно».

Андрей Царев сообщил, что в псковском Центре лечебной педагогики созданы дежурные группы, в рамках которых происходит работа. Часть школьников перевели на дистанционное обучение, с которыми работают специалисты. Дошкольное отделение продолжает работу по плану, в соответствии с рабочими программами.

«В учреждении контролируется состояние здоровья детей и взрослых, соблюдаются все эпидемиологические требования», - добавил Царев.

30 сентября состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября по 10 октября.