Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы привилегии для COVID-free регионов России

Регионы России, которые объявили свою территорию «свободной от коронавируса», могут получить гранты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Татьяна Голикова отметила, что на одном из совещаний по мерам защиты россиян от коронавируса обсуждалось принятие постановления правительства России, регулирующего порядок присвоения регионам статуса «территория, свободная от COVID-19» с последующим стимулированием регионов предоставлением грантов».

Эти гранты регионы смогут использовать для решения региональных проблем по предложениям населения, уточнила вице-премьер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

05 октября 2021

Фоторепортаж: Вышел с работы - темно ...

05 октября 2021

Врачи псковской инфекционки борются за жизнь псковички, у которой приняли роды
05 октября 2021

Псковская межрайонная больница перепрофилирована в ковид-центр
05 октября 2021

В два раза увеличился штат Псковской инфекционной больницы за год
05 октября 2021

85 тысяч масок и респираторов использовали за год в Псковской инфекционной больнице
05 октября 2021

Почти 10 тысяч пациентов приняла за год псковская инфекционка
05 октября 2021

«Главная тема»: псковичка полетела в космос
05 октября 2021

Cтартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...