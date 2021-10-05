Названы привилегии для COVID-free регионов России

16:44, 05 октября 2021, ПАИ

Регионы России, которые объявили свою территорию «свободной от коронавируса», могут получить гранты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Татьяна Голикова отметила, что на одном из совещаний по мерам защиты россиян от коронавируса обсуждалось принятие постановления правительства России, регулирующего порядок присвоения регионам статуса «территория, свободная от COVID-19» с последующим стимулированием регионов предоставлением грантов».

Эти гранты регионы смогут использовать для решения региональных проблем по предложениям населения, уточнила вице-премьер.