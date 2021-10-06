1,2 тонны эстонского овса не пропустили через границу в Печорском районе

10:23, 06 октября 2021, ПАИ

На российско-эстонском участке государственной границы РФ в Псковской области в МАПП «Куничина Гора» сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 1,2 тонны пророщенного зерна овса. Груз везли из Эстонии в адрес грузополучателя, зарегистрированного в Подмосковье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выявил нарушение Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции». На партию овса отсутствовала декларация о соответствии.