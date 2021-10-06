Ректор ПсковГУ обсудила с консулом Франции перспективы студенческого обмена

11:04, 06 октября 2021, ПАИ

В ПсковГУ прошла встреча ректора Натальи Ильиной с Генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге Паскалем Сливански, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Глава университета презентовала гостю возможности университета, подчеркнув, что в настоящее время вуз реализует модель сетевого университета, основной миссией которого является обеспечение кадрами региона и Северо-Запада России. Наталья Ильина акцентировала внимание гостя на том, что программа развития ПсковГУ одержала победу в конкурсе «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Это дает вузу возможность ежегодно до 2030 года получать базовый грант в размере 100 млн рублей на реализацию целей программы стратегического академического лидерства.

Конкретизируя перспективы взаимного сотрудничества, ректор выразила надежду на продолжение партнерства и предложила пролонгировать соглашение о присоединении вуза к языковым партнерам посольства Франции, срок которого истекает 20 октября. Она напомнила, что в рамках этого соглашения университет активно участвует в мероприятиях, организованных Французским институтом при посольстве Франции в России. Это, в частности, конкурсный отбор ассистентов преподавателей французского языка в средних учебных заведениях Франции, в котором в разные годы проявили себя педагоги университета. Кроме того, ПсковГУ ежегодно организует просмотры картин в рамках «Неделя французского кино», присоединяется к проведению Всероссийского конкурса «Диктант по французскому языку среди студентов нелингвистических направлений», а также к мероприятиям, посвященным международному Дню учителя французского языка, и конкурсам новогодних, рождественских фильмов и отечественных мультфильмов на французском языке.

«Показательным проектом был «Летний университет», - привела пример Наталья Ильина. - Студенты были здесь две недели, обучались по содержательно-образовательной программе по 3 цехам. Наш университет был оператором этого проекта: 7 федеральных округов Российской Федерации, 12 университетов приняли в нем участие. Мы хотели бы, чтобы вы тоже приобщились к нему, поэтому приглашаем вас рассмотреть возможность вступления в такой проект. Надеюсь, что на следующий год получится организовать такой же «Летний университет» со студентами Франции».

Ректор также обратила внимание на то, что университет ежегодно участвует в съездах преподавателей французского языка в высшей школе.

- Мы предлагаем площадку ПсковГУ для организации этого мероприятия, – сообщила Наталья Ильина. - В прошлом году к нам приезжали ведущие профессора Московского государственного университета и проводили здесь семинары, они высоко оценили качество работы наших преподавателей. Мы готовы стать площадкой для проведения съезда. В том случае, если возникнут сложности, связанные с пандемией COVID19, это мероприятие может быть организовано в гибридном режиме - очно и онлайн.

Среди предложений ректор также озвучила возможность сотрудничества по линии организации тематических классов в псковских школах, которые предполагают усиленную подготовку по приоритетным дисциплинам с учетом новейших методик.

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански подчеркнул, что считает очень важным сотрудничество с Псковским государственным университетом.

«Я очень рад побывать в Пскове и восхищен историей города, – поделился он своими впечатлениями. - В нем есть душа, аутентичность, это очень интересно. Все озвученные предложения я передам в посольство. Мы заинтересованы в продлении всех соглашений».

Французский язык в ПсковГУ изучают 80 студентов по двум направлениям. За последние годы вуз увеличил количество бюджетных мест по этому профилю.