Ректор ПсковГУ обсудила с консулом Франции перспективы студенческого обмена
В ПсковГУ прошла встреча ректора Натальи Ильиной с Генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге Паскалем Сливански, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Глава университета презентовала гостю возможности университета, подчеркнув, что в настоящее время вуз реализует модель сетевого университета, основной миссией которого является обеспечение кадрами региона и Северо-Запада России. Наталья Ильина акцентировала внимание гостя на том, что программа развития ПсковГУ одержала победу в конкурсе «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Это дает вузу возможность ежегодно до 2030 года получать базовый грант в размере 100 млн рублей на реализацию целей программы стратегического академического лидерства.
Конкретизируя перспективы взаимного сотрудничества, ректор выразила надежду на продолжение партнерства и предложила пролонгировать соглашение о присоединении вуза к языковым партнерам посольства Франции, срок которого истекает 20 октября. Она напомнила, что в рамках этого соглашения университет активно участвует в мероприятиях, организованных Французским институтом при посольстве Франции в России. Это, в частности, конкурсный отбор ассистентов преподавателей французского языка в средних учебных заведениях Франции, в котором в разные годы проявили себя педагоги университета. Кроме того, ПсковГУ ежегодно организует просмотры картин в рамках «Неделя французского кино», присоединяется к проведению Всероссийского конкурса «Диктант по французскому языку среди студентов нелингвистических направлений», а также к мероприятиям, посвященным международному Дню учителя французского языка, и конкурсам новогодних, рождественских фильмов и отечественных мультфильмов на французском языке.
«Показательным проектом был «Летний университет», - привела пример Наталья Ильина. - Студенты были здесь две недели, обучались по содержательно-образовательной программе по 3 цехам. Наш университет был оператором этого проекта: 7 федеральных округов Российской Федерации, 12 университетов приняли в нем участие. Мы хотели бы, чтобы вы тоже приобщились к нему, поэтому приглашаем вас рассмотреть возможность вступления в такой проект. Надеюсь, что на следующий год получится организовать такой же «Летний университет» со студентами Франции».
Ректор также обратила внимание на то, что университет ежегодно участвует в съездах преподавателей французского языка в высшей школе.
- Мы предлагаем площадку ПсковГУ для организации этого мероприятия, – сообщила Наталья Ильина. - В прошлом году к нам приезжали ведущие профессора Московского государственного университета и проводили здесь семинары, они высоко оценили качество работы наших преподавателей. Мы готовы стать площадкой для проведения съезда. В том случае, если возникнут сложности, связанные с пандемией COVID19, это мероприятие может быть организовано в гибридном режиме - очно и онлайн.
Среди предложений ректор также озвучила возможность сотрудничества по линии организации тематических классов в псковских школах, которые предполагают усиленную подготовку по приоритетным дисциплинам с учетом новейших методик.
Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански подчеркнул, что считает очень важным сотрудничество с Псковским государственным университетом.
«Я очень рад побывать в Пскове и восхищен историей города, – поделился он своими впечатлениями. - В нем есть душа, аутентичность, это очень интересно. Все озвученные предложения я передам в посольство. Мы заинтересованы в продлении всех соглашений».
Французский язык в ПсковГУ изучают 80 студентов по двум направлениям. За последние годы вуз увеличил количество бюджетных мест по этому профилю.
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