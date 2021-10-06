Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России

11:41, 06 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 929 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровел 19 841 человек.

Всего на 6 октября в России выявлено 7 662 560 случаев заражения коронавирусом, 6 778 900 пациентов выздоровело, 212 625 человек умерло.