Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 929 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровел 19 841 человек.
Всего на 6 октября в России выявлено 7 662 560 случаев заражения коронавирусом, 6 778 900 пациентов выздоровело, 212 625 человек умерло.
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