Федеральный памятник архитектуры XIX века сгорел в Вологде
Объект культурного наследия федерального значения XIX века – Дом купца Шахова – сгорел в ночь на 6 октября в Вологде, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Вологодской области.
Строение уничтожено полностью. Площадь пожара составила 225 квадратных метров. Также огонь повредил расположенные рядом здание гостиницы и жилой пятиэтажный дом.
Причины возгорания устанавливаются.
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