Федеральный памятник архитектуры XIX века сгорел в Вологде

12:58, 06 октября 2021, ПАИ

Объект культурного наследия федерального значения XIX века – Дом купца Шахова – сгорел в ночь на 6 октября в Вологде, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Вологодской области.

Строение уничтожено полностью. Площадь пожара составила 225 квадратных метров. Также огонь повредил расположенные рядом здание гостиницы и жилой пятиэтажный дом.

Причины возгорания устанавливаются.