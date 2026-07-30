Более 1700 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области
С начала сезона 1 723 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках жителей в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Лидером по числу обращений остаётся Псков, где зафиксировано 394 случая. На втором месте – Великие Луки (299 случаев), на третьем – Опочецкий район (116 случаев), на четвёртом – Невельский район (107 случаев), на пятом – Псковский район (102 случая).
Всего с начала сезона в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовано 2 202 клеща: 1 636 снятых с людей и 566 из объектов окружающей среды.
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