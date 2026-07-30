В Пскове водителя оштрафовали за опасные манёвры на улице Коммунальной

15:29, 30 июля 2026, ПАИ

В Пскове 34-летнего водителя автомобиля Kia привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл на улице Коммунальной: водитель совершала опасные манёвры, создавая реальную угрозу безопасности других участников движения. Видеозапись нарушения была опубликована в одном из сообществ в социальной сети.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову оперативно отреагировали на публикацию и провели проверку. По её итогам в отношении нарушительницы составлен протокол по части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – выезд на полосу встречного движения в нарушение правил. Назначен штраф в размере 7 500 рублей.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Юлия Фёдорова напомнила водителям о необходимости быть внимательными и собранными за рулём, подчеркнув, что один неверный манёвр может привести к тяжёлым последствиям. Она также призвала очевидцев нарушений ПДД незамедлительно сообщать о них в полицию.