«Может быть дезориентирован»: 76-летний мужчина пропал в Великих Луках

12:07, 30 июля 2026, ПАИ

76-летний Сергей Иванов пропал в Великих Луках. Как уточнили в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте», мужчина может быть дезориентирован и не вполне осознавать, где находится.

Пенсионер ушёл с дач Телецентра во вторник, 28 июля. По имеющейся информации, он шёл по тропинке к остановке. Рост пропавшего – около 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые средней длины волосы, на левом виске – пятно тёмного цвета.

Предположительно, он был одет в красную футболку, бежевую куртку, тёмно-синие спортивные штаны (могут быть штаны от комбинезона синего цвета) и чёрные резиновые сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Иванова, просят сообщить в полицию или великолукскому отряду «След» по телефону 8-911-376-76-76.