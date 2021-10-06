До +15 градусов и южный ветер ожидается в Псковской области 7 октября
7 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +10 до +15.
Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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