До +15 градусов и южный ветер ожидается в Псковской области 7 октября

14:21, 06 октября 2021, ПАИ

7 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +10 до +15.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.