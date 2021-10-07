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Общество

Гадать на замужество советует народный календарь 7 октября

7 октября отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной. Об этом сообщает calend.ru.

Фекла родилась в городе Иконии (современная турецкая Конья). Её родителями были богатые язычники. В 18 лет Фекла обручилась со знатным юношей, но услышала проповедь апостола Павла и решила не выходить замуж. Она захотела посвятить себя служению Богу.

Жених был обескуражен таким решением и попросил правителя арестовать апостола по обвинению в том, что он «воспрещает девам вступать в брак». Фекла тайно посещала Павла, подкупая тюремных стражей своими драгоценностями. Об этом вскоре все узнали и обоих святых предали суду. Феклу возвели на костер, но внезапный дождь погасил пламя. Позже Фекла обратила в христианство свою мать. Сама же она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

На Руси на Феклу женщины садились прясть, чтобы была удача в домашних делах. Оттого святую называли Запрядальницей. Мужчины же с самого утра продолжали молотьбу. Также справляли именины овина: хозяин приглашал работников и угощал их кашей. Вечером проходили гулянья с песнями и играми.

Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. Девушкам можно было гадать на замужество — для этого требовалось отнести в баню калач и подождать, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — это сулило мужа-бедняка, если теплым — супругом станет человек состоятельный. А до руки никто не дотронулся — девушке сулили жизнь без мужа.

Подмечали приметы: если на дубе висело много желудей, зиму ждали теплую, а лето обещало быть плодородным.

В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. Также в этот день варили борщ, так как женщины убирали с грядок овощи.

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