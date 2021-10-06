В 5 жилых домах в Плюсском районе выявили нарушения к подготовке к отопительному сезону

17:55, 06 октября 2021, ПАИ

Прокуратура Плюсского района проверила соблюдения требований при подготовке к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе прокуратуры Плюсского района.

Во время осмотра выяснили, что управляющая организация не проверила готовность пяти многоквартирных домов к отопительному сезону, а также выяснилось, что состояние утепления чердаков и подвалов не отвечает требованиям — не утеплены, имеются щели, двери не снабжены авто-доводчиками, трубы горячего водоснабжения и тепловой изоляции не имеют обмотки, в подвалах сыро.

После проверки прокурор Плюсского района потребовал от генерального директора управляющей организации незамедлительно устранить выявленные нарушения.