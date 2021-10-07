Более 554 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:37, 07 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 065 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 554 023, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 51 787 человек, 43 949 пациентов выздоровело, 805 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.