Названа причина появления фальшивых купюр в Псковской области

13:12, 07 октября 2021, ПАИ

По мнению экспертов Банка России, фальшивые купюры могут попадать в Псковскую область транзитом, сообщили в пресс-службе Псковского отделения ЦБ России.

В связи со снятыми ограничениями на передвижение между регионами из-за пандемии прошел период летних отпусков. Это повлияло на количество выявленных в регионе фальшивых купюр.

Сотрудники Банка России рекомендуют всегда проверять банкноты на подлинность, особенно крупные номиналы, обращать внимание на основные защитные признаки. Иностранную валюту рекомендуют покупать только в банках, где она проходит предварительную проверку.

На сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России» есть полный перечень признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков. Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки купюры на экране смартфона. Это помогает легко проверить достоверность банкноты. Если у вас все еще есть сомнения, то можно сдать купюру на бесплатную экспертизу в банк.