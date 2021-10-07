Фракцию «Единая Россия» в Госдуме возглавил Владимир Васильев

12:45, 08 октября 2021, ПАИ

Руководить депутатским объединением в нижней палате парламента восьмого созыва будет Владимир Васильев. Кандидатуру поддержали единогласно, сообщает ER.ru.

Решение о создании фракции «Единой России» приняли во время первого организационного собрания, которое прошло 7 октября. В нее вошли 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев - Владислава Резника (Адыгейский одномандатный округ) и Леонида Бабашова (Евпаторийский одномандатный округ). Два депутата, избранных от ЕР, отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями.

«Принято решение рекомендовать фракции «Единой России» в Госдуме избрать первыми заместителями руководителя фракции: по законопроектной деятельности — Дмитрия Вяткина, по организационной работе — Вячеслава Макарова. Руководителями внутрифракционных групп — заместителями руководителя фракции: Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитку, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева», — рассказал избранный руководитель фракции Владимир Васильев.

Заместителями руководителя фракции «Единой России» депутаты избрали Андрея Исаева, Игоря Кастюкевича, Сергея Морозова и Евгения Ревенко. Руководящими органами фракции утверждены: Собрание, президиум и Совет президиума фракции. Также определены депутаты, уполномоченные представлять фракцию на заседаниях Госдумы, в госорганах и общественных объединениях.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» выстраивает новую политическую и административную конструкцию, совершенствуя взаимодействие между партией и ее фракцией в Госдуме.

«Также предусмотрена ежегодная отчетность фракции перед руководящими органами партии, которые определяют ее стратегию. Это решение нацелено на повышение качества нашей работы. Все это подчинено решению главной задачи, поставленной президентом, – безусловное выполнение народной программы», - добавил Андрей Турчак.

Решением депутатов фракции «Единой России» на должность спикера Госдумы восьмого созыва выдвинули Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру предложил глава государства.

Вячеслав Володин подчеркнул, что фракция большинства предоставляет огромные возможности, но это большая ответственность. «Мы отвечаем не только за решения, но и развитие политической системы в целом. Как показала жизнь, «Единая Россия» делает это достаточно эффективно. Я постараюсь сделать все, чтобы мы с вами выполнили главную задачу — реализацию обязательств, взятых в ходе избирательной кампании. Давайте и дальше оправдывать доверие лидера, который создал «Единую Россию».

На должность первого заместителя председателя Госдумы фракция выдвинула Александра Жукова. Вице-спикеров - Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оол, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Петра Толстого и Ирину Яровую.

Также на оргзаседании фракции были рассмотрены кандидатуры на посты глав думских комитетов. «Единая Россия» выдвинула председателей 17 из них.

«[Комитет] по государственному строительству и законодательству — Павел Крашенинников; по бюджету и налогам — Андрей Макаров; по промышленности и торговле — Владимир Гутенев; по обороне — Андрей Картаполов; по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев; по контролю — Олег Морозов; по охране здоровья — Дмитрий Хубезов; по просвещению — Ольга Казакова; по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Дмитрий Кобылкин; по культуре — Елена Ямпольская; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Ольга Тимофеева; по молодежной политике — Артем Метелев; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Сергей Пахомов; по информационной политике, информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн», — сообщил Владимир Васильев.

На должность председателя комитета по экономической политике фракция выдвинула Максима Топилина, по энергетике — Павла Завального, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Евгения Москвичева.

Члены фракции «Единой России» поддержали кандидатуры на посты председателей комиссий Госдумы: по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам — Отари Аршба; по вопросам депутатской этики — Валентину Терешкову; по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы — Виктора Пинского.

5 октября «Единая Россия» в ходе совместного заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 сентября, «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек — по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.