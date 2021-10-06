В автосалонах Пскова распроданы почти все машины

12:49, 08 октября 2021, ПАИ

В автосалонах Пскова практически невозможно приобрести желаемый автомобиль сразу, большая часть из них работают под заказ. Как сообщает газета «Псковская правда», дефицит техники связан с повышенным спросом на машины у жителей Санкт-Петербурга и ряда других регионов.

В псковских автосалонах заявили, что те, кто хотел выгодно поменять автомобиль, время уже упустили. «Спрос сейчас в десятки раз превышает предложение», - уверяет исполнительный директор АО «Автосалон 1». Тем, кто хотел приобрести машину, эксперты рекомендуют сейчас заняться решением этого вопроса, поскольку снижения цен на авто не предвидится. Уже подорожали не только новые автомобили, но и подержанные.

У ряда дилеров в городе машины распроданы на два-три месяца вперёд. Поставки некоторых брендов идут, но партии не такие большие, чтобы удовлетворить потребности всех желающих приобрести авто. Тем не менее определённые модели в салонах есть в наличии.