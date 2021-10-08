Российским безработным в 2022 году увеличат максимальный размер пособия

22:00, 08 октября 2021, ПАИ

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Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на 2021 год, и составит 12 тыс. 792 рубля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты ссылается в пятницу Lenta.ru.

Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 г. составляет 12 тыс. 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», - добавили в пресс-службе.

Там сообщили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года (1,5 тыс. рублей - ИФ).

В пресс-службе напомнили, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, и оно призвано заместить заработок на период поиска работы. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.

В пресс-службе также сказали, что пособие по безработице выплачивается в соответствии с законом РФ № 1032-1 от 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации», а его размер ежегодно устанавливается постановлением правительства.