Пушкинский заповедник ограничил посещение музеев в выходные

15:31, 09 октября 2021, ПАИ

Посещение музеев в выходные ограничил Пушкинский заповедник, сообщается в группе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с высоким экскурсионным сезоном вход в музей Пушкинского заповедника возможен только с экскурсионным обслуживанием.

Посещение музеев без экскурсии в субботу и воскресенье ограничено.