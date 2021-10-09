Пушкинский заповедник ограничил посещение музеев в выходные
Посещение музеев в выходные ограничил Пушкинский заповедник, сообщается в группе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с высоким экскурсионным сезоном вход в музей Пушкинского заповедника возможен только с экскурсионным обслуживанием.
Посещение музеев без экскурсии в субботу и воскресенье ограничено.
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