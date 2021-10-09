Специалист: Около 50% пациентов с онкологией умирают от болезней сердца, вызванных лечением

18:16, 09 октября 2021, ПАИ

Около половины пациентов в РФ с онкологическими заболеваниями умирают от сердечно-сосудистых патологий, вызванных лечением. Об этом в субботу сообщил заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра (Университетской клиники) МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в ходе Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, пишет ТАСС.

Эксперт рассказал, что раковые клетки молочной железы экспрессируют белок, который отвечает за размножение этих клеток, за их выживание и метастазирование и распространение по организму. Оказалось, что этот же самый белок расположен на клетках сердца, на кардиомиоцитах

Он отметил, что в сердце этот белок отвечает за сохранность сократительного аппарата, за выживаемость кардиомиоцитов и регуляцию обмена кальция. Поэтому при проведении лечебной терапии, которая блокирует рецепторы на клетках опухоли молочной железы, наносится очень серьезный ущерб сердцу.

Специалист подчеркнул, что смертность от рака молочной железы в таких случаях упала со 100 до 3%. Однако эти пациентки умирают от острой сердечной недостаточности.

Мацкеплишвили заключил, что врачи стараются этого избежать.