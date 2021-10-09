Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн
Картина Пабло Пикассо (1881–1973) продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн, сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.
Дорогостоящим шедевром стала картина «Женщина на корточках», на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.
Кроме того, натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) был продан на аукционе за $9,1 млн, а картина «Спящая обнажённая» китайско-французского абстракциониста Санью (известен также как Чан Юй) – за $10,3 млн.
С аукциона был снят без указания причин бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Это произведение (1904–1909) оценивалось от 70 млн до 90 млн гонконгских долларов ($9-11,5 млн). Бюст считался утерянным с 1930-х, искусствоведы до 2015 года ничего не знали о местонахождении этого творения Родена.
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