Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн

18:24, 09 октября 2021, ПАИ

Картина Пабло Пикассо (1881–1973) продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн, сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.

Дорогостоящим шедевром стала картина «Женщина на корточках», на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.

Кроме того, натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) был продан на аукционе за $9,1 млн, а картина «Спящая обнажённая» китайско-французского абстракциониста Санью (известен также как Чан Юй) – за $10,3 млн.

С аукциона был снят без указания причин бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Это произведение (1904–1909) оценивалось от 70 млн до 90 млн гонконгских долларов ($9-11,5 млн). Бюст считался утерянным с 1930-х, искусствоведы до 2015 года ничего не знали о местонахождении этого творения Родена.