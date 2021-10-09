Заражение коронавирусной инфекцией осенью считается наиболее опасным
Заражение коронавирусной инфекцией может обернуться тяжелыми последствиями в любое время года, тем не менее осенью данное заболевание считается наиболее опасным. Об этом сообщил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в ходе беседе с радио Sputnik
Врач заметил, что усиление распространения COVID-19 совпало с распространением гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в осенний период.
Эксперт подчеркнул: снижению риска совместного течения болезней способствует вакцинация. В свою очередь, соблюдение масочного режима поможет противостоять заражению той или иной инфекцией.
Тимаков заключил, что осень – не лучшее время, чтобы болеть коронавирусом, поэтому необходимо снизить количество вирусов, попадающих в организм и обезопасить себя.
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