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Заражение коронавирусной инфекцией осенью считается наиболее опасным

Заражение коронавирусной инфекцией может обернуться тяжелыми последствиями в любое время года, тем не менее осенью данное заболевание считается наиболее опасным. Об этом сообщил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в ходе беседе с радио Sputnik

Врач заметил, что усиление распространения COVID-19 совпало с распространением гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в осенний период.

Эксперт подчеркнул: снижению риска совместного течения болезней способствует вакцинация. В свою очередь, соблюдение масочного режима поможет противостоять заражению той или иной инфекцией.

Тимаков заключил, что осень – не лучшее время, чтобы болеть коронавирусом, поэтому необходимо снизить количество вирусов, попадающих в организм и обезопасить себя.

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