Мужчина госпитализирован после падения с крепостной стены в Пскове
В Пскове на Набережной реки Великой, д.4, вблизи кафе «Грот», мужчина упал с четырехметровой крепостной стены.
По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в заведении, после чего один из мужчин упал с крепостной стены. Обстоятельства падения выясняются.
В результате происшествия пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.
На месте работают сотрудники полиции.
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