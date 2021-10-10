Мужчина госпитализирован после падения с крепостной стены в Пскове

00:36, 10 октября 2021, ПАИ

В Пскове на Набережной реки Великой, д.4, вблизи кафе «Грот», мужчина упал с четырехметровой крепостной стены.

По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в заведении, после чего один из мужчин упал с крепостной стены. Обстоятельства падения выясняются.

В результате происшествия пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники полиции.