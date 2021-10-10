Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября, сообщает calend.ru. 

Дата установлена в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. К этому дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти миллиард человек в мире страдает психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.

Самое распространённое психическое заболевание – депрессия. По данным ВОЗ, в настоящее время она занимает первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. Ещё одним негативным фактором для психического здоровья населения стала пандемия COVID-19, нарушившая привычную жизнь миллиардов людей в мире.

В западных странах каждый седьмой человек является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям и алкоголизму, что нередко заканчивается совершением преступлений или суицидами. Причём большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют доступа к необходимому им лечению. К тому же психические расстройства – факторы риска развития других болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет), а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм.

Поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространённости депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний являются стрессы.

В России День психического здоровья отмечается с 2002 года по инициативе академика РАМН Т. Б. Дмитриевой. В этот день во многих регионах России проходят различные просветительские мероприятия: конференции, тематические семинары, дни открытых дверей в психиатрических учреждениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

10 октября 2021

Более 215 млн человек в мире вылечились от коронавируса
10 октября 2021

Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником
10 октября 2021

Александр Котов: Псковские аграрии и работники перерабатывающей промышленности добиваются рекордных результатов
10 октября 2021

До +15 градусов ожидается в Псковской области 10 октября
10 октября 2021

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России
10 октября 2021

Народный календарь не советует сегодня заниматься ничем, кроме пчеловодства
10 октября 2021

Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрёстке улиц Западной и Коммунальной в Пскове
10 октября 2021

Мужчина госпитализирован после падения с крепостной стены в Пскове


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...