Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября

08:58, 10 октября 2021, ПАИ

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября, сообщает calend.ru.

Дата установлена в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. К этому дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти миллиард человек в мире страдает психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.

Самое распространённое психическое заболевание – депрессия. По данным ВОЗ, в настоящее время она занимает первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. Ещё одним негативным фактором для психического здоровья населения стала пандемия COVID-19, нарушившая привычную жизнь миллиардов людей в мире.

В западных странах каждый седьмой человек является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям и алкоголизму, что нередко заканчивается совершением преступлений или суицидами. Причём большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют доступа к необходимому им лечению. К тому же психические расстройства – факторы риска развития других болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет), а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм.

Поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространённости депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний являются стрессы.

В России День психического здоровья отмечается с 2002 года по инициативе академика РАМН Т. Б. Дмитриевой. В этот день во многих регионах России проходят различные просветительские мероприятия: конференции, тематические семинары, дни открытых дверей в психиатрических учреждениях.