Учите «цифру»: будущее немыслимо без IT-технологий

09:08, 12 октября 2021, ПАИ

Освоить новую перспективную специальность в Пскове могут и взрослые, и дети.

Традиционный прогноз Рэя Курцвейла, технического директора компании Google, выглядит футуристическим лишь на первый взгляд. Но для людей, понимающих в IT, он кажется вполне реальным. К примеру, Рэй предрекает, что уже в начале 2022 года 85% поверхности земли покроет беспроводной доступ в интернет. В 2024 году людям запретят садиться за руль автомобилей, не оснащенных компьютерными помощниками, а к 2033 году дороги заполнят самоуправляемые машины.

Цифровизация охватила все. За IT будущее, и бояться этого не надо. Напротив, нужно готовиться к изменениям, следовать за ними и предвосхищать их. Это особенно актуально для детей и подростков, которым только предстоит начинать свой путь в мире технологий. Все меняется, а значит, и учиться по-старому тоже нельзя.

С чего начать

Сегодня профориентация в IT-сфере не освещается достаточно в общеобразовательных школах, и родители, как правило, не владеют информацией в объеме, который помог бы ребенку определиться с выбором направления обучения и будущей карьеры. Очевидно, что выбор нужно делать в пользу «цифры», но чему отдать предпочтение? Что популярно сейчас, а что будет востребовано через три-пять лет? Стать разработчиком программ, заняться Web-продвижением или использовать свои художественные способности и стать лучшим дизайнером?

Сколько нужно учиться и когда начинать

А если уже есть другая профессия, не поздно ли что-то менять? Безусловно, начинать обучение стоит как можно раньше. Компьютер для ребенка не должен быть отвлекающим врагом, нужно научить детей использовать технологии с пользой. А если вы взрослый, умудренный дипломами об образовании специалист, который хорошо и с удовольствием делают свою работу, но хотите развиваться, помните — учиться никогда не поздно, а менять свою жизнь и двигаться к мечте тем более.

Компьютерная Академия Шаг продолжает осенний набор в группы взрослых и детей от 7 лет. Юных компьютерных гениев ждет увлекательная комплексная программа Малой компьютерной академии.

Взрослые могут выбрать учебные курсы по различным направлениям. Чтобы определиться с выбором, нужно записаться на бесплатное собеседование. Специалисты приемной комиссии оценят ваш уровень, выявят склонности и навыки и порекомендуют сферу, в которой вас точно ждет успех.

Если же гаджеты, интернет, мобильные приложения и прочие электронные штуки для вас — темный лес, записывайтесь на курс начинающего пользователя. Азы компьютерной грамотности помогут почувствовать себя увереннее в современном цифровом мире.

В ближайшее время Компьютерная Академия Шаг в Пскове приглашает всех желающих на следующие бесплатные мероприятия:

16 октября в 12:00 — Мастер-класс для детей от 8 до 14 лет по 3Д моделированию персонажа Minecraft.

21 октября в 18:30 — презентация для взрослых (15-55 лет): «Старт в IT».

Поспешите, количество мест ограничено! Предварительная регистрация по телефонам (8112) 296-440, +79210044007 или онлайн!

Компьютерная Академия ШАГ

г. Псков, Рижский пр-кт, д. 16, 2 этаж, пом. 217, 218;

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