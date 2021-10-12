11 депутатов Госдумы попали в больницу с коронавирусом

12:01, 12 октября 2021, ПАИ

11 депутатов Госдумы отсутствуют на первом пленарном заседании палаты из-за заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.

«Мы должны делать со своей стороны все для того, чтобы работа продолжалась, но при этом как можно меньше болело наших коллег», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает ТАСС, лидер ЛДПР Владимир Жириновский добавил, что заболевших увезли на скорой помощи в больницу, и рассказал, что главной причиной заболевания явилось несоблюдение требований ношения средств индивидуальной защиты.

Также лидер ЛДПР призвал не пускать в зал депутатов, которые не сделали прививку от COVID-19.

Напомним, 12 октября в Государственной Думе началось первое пленарное заседание восьмого созыва. Первое заседание нового созыва открыла представитель фракции «Единая Россия», один из старейших депутатов Валентина Терешкова.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19.