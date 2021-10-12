Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России

11:38, 12 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 973 смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 20 706 человек.

Всего на 12 октября в России выявлено 7 832 964 случая заражения коронавирусом, 6 894 285 пациентов выздоровело, 218 345 человек умерло.