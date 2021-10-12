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Политика

В Госдуме проходит первое пленарное заседание восьмого созыва

12 октября в Государственной Думе началось первое пленарное заседание восьмого созыва. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте нижней палаты российского парламента.

Первое заседание нового созыва открыла Валентина Терешкова, представитель фракции «Единая Россия», один из старейших депутатов.

Также будет предоставлено слово для выступления представителям всех прошедших в Госдуму политических партий. Затем депутаты рассмотрят вопросы об избрании Счетной комиссии, временных органов Госдумы, внесении изменений в Регламент и о распорядке работы парламентариев в осеннюю сессию.

Также на первом заседании будут избраны председатель Госдумы, его заместители, утверждаются составы комитетов и комиссий.

1 октября президент подписал Указ, которым назначил первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва на 12 октября.

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