В течение двух недель эксперты дадут ответ о разрешении прививать детей от коронавируса

13:42, 12 октября 2021, ПАИ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в течение двух недель будет дан ответ о разрешении делать детям прививку от COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сообщила, что речи о вакцинации пока не ведется.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 – скончались 973 человека. Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом зафиксировано у псковских школьников.