В течение двух недель эксперты дадут ответ о разрешении прививать детей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в течение двух недель будет дан ответ о разрешении делать детям прививку от COVID-19, пишет РИА Новости.
Ранее начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сообщила, что речи о вакцинации пока не ведется.
Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 – скончались 973 человека. Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом зафиксировано у псковских школьников.
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12 октября 2021
В течение двух недель эксперты дадут ответ о разрешении прививать детей от коронавируса