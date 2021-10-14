ФОТОФАКТ: Полярное сияние над кинодеревней в Пушкиногорском районе
Полярное сияние над кинодеревней в Пушкиногорском районе «поймал» пскович Максим Евдокимов. Свои снимки он выложил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».
«Два года собирался в эту кинодеревню, доехал, но что-то пошло не так. Облачность, которой быть не должно, внесла свои коррективы. Повезло поймать немного полярного сияния в ночь с 10 на 11 октября», - подписал фотографии их автор.
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