Командование Псковского гвардейского десантно-штурмового батальона наградит офицера, спасшего жизнь ребёнку

19:40, 15 октября 2021, ПАИ

10 октября офицер Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения спас тонущую в реке девочку. Командование соединения и Воздушно-десантных войск сообщило, что примет решение о поощрении и награждении отличившегося офицера.



В свой выходной день, гвардии майор Алексей Безбородов проводил вместе с семьей, прогуливаясь вдоль набережной реки Великой в центре Пскова.



В этот момент он мельком заметил падение с моста человека, окрикнул тонущего в воде и услышал крики о помощи. Тонула 12-летняя девочка-подросток, которая упала с моста в реку.



Медлить было нельзя. Алексей, позвонив в службу спасения, встретил патруль полиции и тут же начал раздеваться, чтобы нырнуть в ледяную воду реки Великой. В этот момент сержант полиции Денис Кузьмин первым прыгнул в воду, спас девочку и поплыл к ней в сторону берега, но от холодной воды у него свело ноги и силы стали быстро покидать его, не позволив доплыть до берега. В этот момент к ним на помощь пришел офицер-десантник, который принял у полицейского в воде девочку и помог им всем вместе доплыть до берега, где прохожие приняли тонувшую, и одели в теплую одежду.



Убедившись, что с ребенком все в порядке, Алексей Безбородов оделся и убыл домой.



«Мы вместе нырнули в воду, он чуть раньше, я чуть позже и поплыли к ребенку» – вспоминает офицер, – «На половине пути я принял у обессилевшего полицейского девочку и помог им вместе доплыть до берега» – отметил Алексей Безбородов.



Напомним, что губернатор Псковской области наградил мужчин, спасших девочку.



