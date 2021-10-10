В Пскове полицейские и прохожие спасли упавшую с моста девочку

17:07, 10 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции вместе с прохожими спасли упавшую с моста девочку, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Происшествие случилось сегодня, 10 октября. 12-летняя девочка упала с Ольгинского моста в реку Великую. Экипаж ППС незамедлительно прибыл на место происшествия. Один из сотрудников разделся и прыгнул в воду. Также вместе с ним в воду прыгнули двое очевидцев. Вместе они вытащили девочку из воды и передали её прибывшим спасателям. Те в свою очередь передали ребёнка бригаде скорой помощи.

Бригада скорой помощи госпитализировала девочку в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.