Губернатор Псковской области наградил псковичей, спасших девочку в Пскове

15:11, 12 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области наградил мужчин, которые спасли упавшую с Ольгинского моста девочку. Об этом написали в официальном канале Псковской области в Telegram.

Михаил Ведерников наградил старшего сержанта полиции патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову Дениса Кузьмина и военнослужащего 76-й дивизии Алексея Безбородова.

Сотрудник полиции на служебном автомобиле первым прибыл к месту происшествия и, увидев тонущего ребенка, бросился в воду, доплыл до девочки и начал подтаскивать ее к берегу. Увидев происходящее, военнослужащий также прыгнул в холодную воду, чтобы помочь выбраться на берег сотруднику полиции и ребенку. От долгого пребывания в холодной воде мужчин уже оставляли силы, но общими усилиями девочка была спасена и передана прибывшим сотрудникам скорой помощи.