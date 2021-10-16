В Псковской области в два раза вырос спрос на курьеров и удалёнку из-за скорого введения QR-кодов

17:39, 16 октября 2021, ПАИ

В Псковской области в два раза вырос спрос на курьеров и удалёнку из-за скорого введения QR-кодов. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировав основные тенденции рынка труда, связанные со скорым введением в регионе QR-кодов для посещения кафе и других заведений начиная с 1 ноября.

В Псковской области c 11 октября ввели систему QR-кодов для посещения культурных мероприятий. С 1 ноября это требование будет распространено на кафе и другие заведения общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации и аквапарки. При этом за последние пять рабочих дней в Псковской области заметно выросло количество предложений для курьеров по сравнению с первой неделей октября.

За время второй недели октября для псковских курьеров было размещено в два раза больше вакансий, чем за первую неделю месяца. Чаще всего эти предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров – в 55 % случаев работники требуются на полный рабочий день. Среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет 45 000 рублей.

Ещё одна тенденция – рост вакансий с удалённым форматом работы. Только за последние пять рабочих дней на этой недели для соискателей Псковской области было опубликовано почти 200 предложений с удалёнкой, что на 88 % больше, чем за аналогичный период прошлой недели.

Опрос, проведённый hh.ru ранее, показал, что идею с covid-free зонами в регионе так или иначе поддерживает почти треть опрошенных – 27 %. Абсолютно не поддерживают эту идею 44 % респондентов, ещё 16 % скорее против, чем за.