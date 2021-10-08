Систему QR-кодов для посещения концертов, кафе и фитнеса внедрят в Псковской области

14:44, 08 октября 2021, ПАИ

Систему QR-кодов для массовых мероприятий внедрят в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба 8 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Остаются под запретом массовые мероприятия. При этом нам пора внедрять хороший опыт других регионов – с понедельника в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода из «Госуслуг», - заявил губернатор.

С 1 ноября это требование распространят и на другие сферы, в том числе предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации. «Условия жёсткие, но альтернатива – приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году», - подчеркнул глава региона.

При этом, несмотря на прекращение дистанционного обучения в школах области, остаются под запретом очные занятия в организациях дополнительного образования, а также тренировки несовершеннолетних, за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек.

«Сейчас наша главная задача – обеспечить такие условия, чтобы школьники посещали только школы и дом, не способствуя распространению инфекции. В этой части я прошу помочь родителей и педагогов – объясните детям, почему сейчас крайне важно свести к минимуму передвижение по городу», - попросил Михаил Ведерников.

Спортивные мероприятия, которые внесены в официальный план, в том числе отборочные игры профессиональных команд, могут проводиться, но без зрителей.