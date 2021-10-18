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Происшествия

В Пыталово водитель врезался в припаркованные автомобили и скрылся

  • Незвестный водитель въехал в припаркованные машины в Пыталово
    Фото: Газета "Наша жизнь" Пыталово
  • Незвестный водитель въехал в припаркованные машины в Пыталово
    Фото: Газета "Наша жизнь" Пыталово
  • Незвестный водитель въехал в припаркованные машины в Пыталово
    Фото: Газета "Наша жизнь" Пыталово
  • Незвестный водитель въехал в припаркованные машины в Пыталово
    Фото: Газета "Наша жизнь" Пыталово
  • Незвестный водитель въехал в припаркованные машины в Пыталово
    Фото: Газета "Наша жизнь" Пыталово

Неизвестный водитель въехал в припаркованные машины на улице Юнкерова, 5 в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Наша жизнь» города Пыталово.

По словам владельцев, обнаруживших свои машины, ДТП произошло ночью. Водитель неизвестного автомобиля врезался в припаркованные машины и скрылся с места происшествия, оставив несколько осколков от своего транспорта.

Больше всего повреждений получил автомобиль «Форд Фиеста», на который и пришёлся удар, в результате чего «Форд» въехал в стоящий впереди «Ауди А6».

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего и виновник ДТП выясняются.

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