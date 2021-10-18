Москвич предстанет перед судом за ДТП с пострадавшими в Куньинском районе

15:27, 18 октября 2021, ПАИ

Прокуратурой Куньинского района утверждено обвинительное заключение и направлено дело в суд в отношении мужчины за ДТП с пострадавшими, сообщили в районной прокуратуре.

8 августа текущего года водитель за рулем иномарки Land Rover Discovery двигался по дороге М9 «Балтия» в направлении Великих Лук. На переднем сиденье находилась его супруга, на заднем – слева и справа в специальных детских удерживающих устройствах находились несовершеннолетние дети.

На 435-м км автодороги М9 «Балтия», проходящем в Куньинском районе, водитель, двигаясь на закругленном участке дороги, при закруглении в правую сторону по ходу движения, выехал на левую обочину по ходу движения транспортного средства, в результате чего не справился с управлением автомобиля и съехал в левый придорожный кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся и остался в положении лежа на крыше.

В результате ДТП пассажирам автомобиля были причинены телесные повреждения причинивших тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и как вызывающие угрожающие жизни состояния.

Обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.